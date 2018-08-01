МОН продлило вступительную кампанию в учреждения профобразования до 1 октября

Министерство образования и науки продлило вступительную кампанию в учреждения профессионального образования до 1 октября 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, до 1 октября учреждения профобразования могут проводить дополнительный прием поступающих на места регионального и государственного заказа.

"Для обеспечения равного права граждан на получение профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии своих способностей и склонностей и выполнения учреждениями профессионального (профессионально-технического) образования регионального и/или государственного заказа МОН продолжает прием граждан на обучение в учреждения ПТО на 2018/2019 учебный год до 1 октября 2018 года", - говорится в сообщении