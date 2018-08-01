На Донбассе стало больше кадровых российских офицеров-разведчиков

По информации военной разведки, командование российских оккупационных войск увеличило количество кадровых российских офицеров-разведчиков, которые привлекаются для подготовки разведывательно-диверсионных групп для войны против Украины. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск увеличило количество кадровых российских офицеров-разведчиков, которые привлекаются для подготовки разведывательно-диверсионных групп в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ. Это связано со снижением эффективности разведывательных подразделений тактического звена противника и значительным ростом количества безвозвратных боевых потерь среди рядового состава разведчиков оккупационных войск", - рассказал Гуцуляк.

Он добавил, что в связи с этими событиями "офицерами-разведчиками ВС РФ, численностью около 20 человек", начато тщательное изучение обстановки и проводится рекогносцировка местности в разных районах передовых позиций российских оккупационных войск.

"По их требованию инженерно-саперными подразделениями противника уже увеличено количество основных и запасных проходов на участках минно-взрывных заграждений для диверсионно-разведывательных групп", - резюмировал Гуцуляк.