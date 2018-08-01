Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 47 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки 14 августа 2018 пересекли 47,6 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" -15/25; "Гнутовое" - 20/20.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Также сообщается, что за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 47,6 тысяч человек и 6 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 10410 человек и 1180 транспортных средств;

"Марьинка" - 10840 человек и 1950 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 10390 человек и 1840 транспортных средств;

"Гнутовое" - 5100 человек и 1080 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10870 человек.