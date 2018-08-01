Боевики 46 раз нарушили перемирие в районе ООС

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики за сутки 46 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 10 раз - из запрещенного вооружения. В результате обстрелов один военный погиб, трое ранены, сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

"Зафиксировано также применение артиллерии калибра 152 мм, 122 мм и минометов", - говорится в сообщении.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцевого, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.

Кроме того, противник обстреливал из ствольной артиллерии защитников Крымского, Гнутового, Водяного и Широкиного, а из минометов позиции огневого воздействия ОС возле Крымского, Майорска, Зайцево, Чермалыка, Лебединского и Водяного.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новозвановка и Марьинка.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, семеро ранены.