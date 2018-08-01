На Луганщине вернувшийся из РФ заробитчанин сорвал флаг Украины

Полиция задержала злоумышленника, который сорвал Государственный флаг Украины из здания Марковского отдела Старобельского местной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Досудебным расследованием установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем повреждения флагштока сорвал флаг.

Во время выяснения обстоятельств происшествия установлено, что мужчина недавно вернулся из заработков из Российской Федерации, и, находясь под действием российской пропаганды, решил осуществить надругательство над Государственным флагом Украины.

Сейчас правонарушителю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

Санкция ч.1 ст. 338 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.