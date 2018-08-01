МинВОТ и Денисова будут сотрудничать по вопросам заложников на Донбассе

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека будет сотрудничать с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий для поддержки прав политзаключенных и заложников на Донбассе. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«Мы все заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации с обеспечением прав лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований и органов власти РФ, а также поддержки указанных лиц и членов их семей. Итак, объединив усилия, работать в этом направлении », - написала Денисова в Facebook.

Она отметила, что на сегодня остается нерешенным вопрос статуса заложников на Донбассе и предоставление им помощи от государства. А также на законодательном уровне не определено, кто такой политзаключенный.