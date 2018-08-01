» » Конгресс США обнародовал детали законопроекта о новых санкций против РФ

Конгресс США обнародовал детали законопроекта о новых санкций против РФ

Сегодня, 15:45 citynews.net.ua | Напечатать

Американский Конгресс опубликовал текст законопроекта о новых санкциях против Российской Федерации. Законопроект S. 3336 под названием "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и введении дополнительных санкций на Российскую Федерацию" опубликован на сайте Конгресса.

Сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин предлагают ввести санкции против российских госбанков и новых выпусков госдолга России.

В случае принятия соответствующего закона резидентам США будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет будет распространяться на все гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения свыше 14 дней.

Сенаторы предлагают ввести запрет на операции и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов", в частности, российских банков ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также Банк Москвы.

Как известно, российские государственные банки находятся под секторальными санкциями с 2014 года, но эти санкции запрещают только привлечение нового долгового и акционерного финансирования в США. Новые предложения сенаторов предусматривают невозможность для перечисленных банков стандартных долларовых расчетов через корреспондентские счета в банках США


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:38

Украина предложила РФ провести встречу омбудсменов двух стран в рамках "Минска"

Сегодня, 16:59

На Луганщине вернувшийся из РФ заробитчанин сорвал флаг Украины

Сегодня, 16:31

МинВОТ и Денисова будут сотрудничать по вопросам заложников на Донбассе

Сегодня, 15:45

Конгресс США обнародовал детали законопроекта о новых санкций против РФ

Сегодня, 14:20

Кабмин обжаловал решение суда об отмене проверок переселенцев

Сегодня, 13:39

ФСИН пустит правозащитницу к Сенцову

Сегодня, 12:59

В зоне ООС пострадали двое военных

Сегодня, 12:32

Полиция Луганщины обращается за помощью в установлении местонахождения несовершеннолетнего

Сегодня, 12:25

Пауэрлифтеры Луганщины - на пьедестале чемпионата Европы

Сегодня, 11:58

В Генштабе планируют ввести аккредитацию волонтеров в районе проведения ООС

Сегодня, 10:40

Боевик «ЛНР» сдался полиции

Сегодня, 10:04

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли свыше 40 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 17:44

Суд вернул дело против «Гиви» в прокуратуру

Сегодня, 16:59

Мэр Ивано-Франковска обматерил рефери после футбольного матча (видео)

Сегодня, 16:34

УЕФА закрыл сектор фанов "Динамо" на "Олимпийском" на матч ЛЧ против "Славии"

Сегодня, 15:54

Лайма Вайкуле озвучила условие ее выступления в Крыму

Сегодня, 14:59

Сенцов оценил свое состояние предкритическим

Сегодня, 14:23

Более 1 тыс. торжественных мероприятий запланировано в Украине ко Дню Независимости

Сегодня, 13:58

В Харькове арестовали женщину, двухлетняя дочь которой утонула в ванной

Сегодня, 13:37

В Раду направили законопроект об ужесточении ответственности за нарушение ПДД

Сегодня, 12:51

В Донецкой области арестовали белоруса из "Сомали"

Сегодня, 12:27

В Киеве состоялась первая открытая тренировка по CrossFit и тактической медицине (видео)

Сегодня, 11:58

В Генштабе планируют ввести аккредитацию волонтеров в районе проведения ООС

Сегодня, 11:03

Трамп одобрил выделение Украине 250 млн долларов помощи по безопасности

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 