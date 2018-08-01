Кабмин обжаловал решение суда об отмене проверок переселенцев

Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда Киева, который признал проверки переселенцев незаконными. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

«Для обжалования этого решения в порядке кассации у Кабмина было 30 дней – до 9 августа. И он им воспользовался. Так, по данным ресурса "Судебная власть", жалоба была не просто подана – 7 августа по ней уже открыто производство», – рассказали в организации.

В «Донбасс SOS» подчеркивают, что действие решения Окружного админсуда Киева «хотя и может быть обжаловано, пока что выполняется».

«А это значит, что проверки ВПЛ на данный момент "вне закона"», – утверждают в организации.