Полиция Луганщины обращается за помощью в установлении местонахождения несовершеннолетнего

Полиция Луганщины обращается за помощью в установлении местонахождения несовершеннолетнегоСегодня, 12:32
Белокуракинский отдел полиции ГУНП в Луганской области устанавливает местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего Ковтун Алексея Андреевича 01.01.2002 г.р., который 10 августа 2018 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.
Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, рост около 170-175 см, волосы светлые короткие, глаза серые, нос средний, губы тонкие, худощавого телосложения.
Особые приметы: на лбу шрам не большого размера.
Был одет: футболка белого цвета с рисунками черепа, шорты джинсовые синего цвета спереди рваные, ремень желтого цвета, кроссовки синего цвета.
С собой взял наплечный рюкзак синего цвета, куртку весеннюю сине-бирюзового цвета, брюки джинсовые синего цвета.
При себе имел: свой паспорт гражданина Украины и мобильный телефон Note 5A, который в настоящее время отключен.
Может находиться в г.. Рубежное, Северодонецк, Лисичанск.
Уважаемые граждане! Если Вам известна какая-либо информация о местонахождении парня, просим Вас сообщить по телефонам 099-670-63-66; 066-685-88-29 или 102.
Анонимность гарантируется! Заранее благодарим за помощь полиции!