Полиция Луганщины обращается за помощью в установлении местонахождения несовершеннолетнего

Белокуракинский отдел полиции ГУНП в Луганской области устанавливает местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего Ковтун Алексея Андреевича 01.01.2002 г.р., который 10 августа 2018 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, рост около 170-175 см, волосы светлые короткие, глаза серые, нос средний, губы тонкие, худощавого телосложения.

Особые приметы: на лбу шрам не большого размера.

Был одет: футболка белого цвета с рисунками черепа, шорты джинсовые синего цвета спереди рваные, ремень желтого цвета, кроссовки синего цвета.

С собой взял наплечный рюкзак синего цвета, куртку весеннюю сине-бирюзового цвета, брюки джинсовые синего цвета.

При себе имел: свой паспорт гражданина Украины и мобильный телефон Note 5A, который в настоящее время отключен.

Может находиться в г.. Рубежное, Северодонецк, Лисичанск.

Уважаемые граждане! Если Вам известна какая-либо информация о местонахождении парня, просим Вас сообщить по телефонам 099-670-63-66; 066-685-88-29 или 102.

Анонимность гарантируется! Заранее благодарим за помощь полиции!