В Генштабе планируют ввести аккредитацию волонтеров в районе проведения ООС

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины намерен ввести аккредитацию волонтеров в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом в интервью изданию «Голос Украины» рассказал начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев.

По его словам, разработан проект Инструкции по аккредитации волонтерской деятельности в районах осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. «Этот проект документа определяет порядок организации аккредитации, допуска (пропуска) волонтеров во время предоставления ими волонтерской помощи ВСУ и другим силовым и госструктурам, которые задействованы в операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях», – сказал Ноздрачев.

Командование ООС планирует принять документ после общественного обсуждения. «Мы будем организовывать аккредитацию, сопровождение волонтеров во время их пребывания в Донецкой и Луганской областях, и, по желанию волонтеров, отслеживать и контролировать учет предоставленной помощи», – объяснил представитель ВСУ.

«После введения системы аккредитации каждый зарегистрированный сможет запросить и получить официальное подтверждение того, что он является волонтером Объединенных сил и находился на территории проведения ООС в такой-то период. Эти документы создадут основу его социальной защиты, в случае необходимости», – добавил он.

По словам Ноздрачева, руководить процессом будет штаб ООС. «Мы помогаем командованию Объединенных сил создать нормативно-правовую базу и механизм взаимодействия военных и волонтеров в условиях формата ООС. Но не Киев будет руководить процессом, а командующий и штаб ООС», – сообщил он.

Для получения аккредитации волонтеры, желающие работать в районе проведения ООС, будут обязаны предоставить командованию ООС свои персональные данные, а также пройти проверку.

В то же время, волонтера лишат аккредитации в случае нарушения правового режима информации (незаконной передачи противнику информации о позиции ВСУ) или недостойного поведения, которое несет угрозу военным и гражданскому населению на территории пребывания в районе ООС.

Кроме того, отмечается, что аккредитация и пропуск в район ООС для обеспечения безопасности самих волонтеров могут быть прекращены в связи с обострением ситуации в районе посещения, проведением там мероприятий по подготовке или введением режима ограничения перемещения гражданских лиц.