На Донбассе задержали мужчин с паспортами Украины и РФ

На Донбассе задержаны четверо мужчин, которые имели при себе паспорта Украины и РФ. У одного из них в обоих документах указаны разные имя и фамилия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Трое задержанных — уроженцы Донецкой области — в 2014 и 2015 годах добровольно получили паспорта России, однако скрыли этот факт.

Четвертый задержанный изменил имя и фамилию в 2010 году во время получения гражданства Украины. При этом он не выполнил обязательство в виде отказа от российского гражданства в течение двух лет.

Их задержали в конце июля, однако в штабе сообщили об этом только сегодня.

«Правоохранители не исключают, что указанные лица возможно были направлены на мирную территорию Украины кураторами из соседнего государства для организации и проведения акций, направленных на дестабилизацию ситуации накануне праздничных мероприятий по случаю Дня независимости Украины», — заявили в командовании ООС.

По данному случаю миграционная служба инициировала перед администрацией Президента рассмотрение вопроса о лишении четверых мужчин украинского гражданства.