РФ завезла на оккупированный Донбасс новейшие средства РЭБ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории Донбасса новейшие средства радиоэлектронной борьбы российского производства.

Об этом говорится в отчете миссии от 11 августа.

Отмечается, что 28 июля в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 4 разные системы радиоэлектронной борьбы. В частности, «Леер-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина» и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Репеллент-1» возле Чернухино (64 км юго-западнее Луганска).

"СММ впервые зафиксировала наличие всех четырех комплексов. 2 августа во время осуществления полета над этой же участком, БПЛА не выявил этих систем", - говорится в отчете мониторинговой миссии.

Украинская сторона СЦКК, в свою очередь, подчеркнула, что все эти комплексы созданы в РФ в последние годы. "А СБ-109А "Былина" вообще должна быть принята на вооружение российской армии только в этом году по результатам военных испытаний. Испытания эти, как видим, проводятся на территории Украины", - заявила украинская сторона СЦКК.