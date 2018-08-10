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Российский турист из Сургута снимал на камеру позиции и склады ВСУ

Сегодня, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

Российский турист из Сургута снимал на камеру позиции и склады ВСУВчера, 11 августа, военнослужащими одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил задержан мужчина, который осуществлял видеосъемку позиций на свой мобильный телефон.

Задержанным оказался гражданин России. По его словам он прибыл путешествовать по Украине. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что "турист" прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных Сил Украины, которые он снимал и тщательно хранил у себя на мобильном телефоне.

Сейчас его культурные "вкусы" изучают эксперты соответствующих органов, специализирующихся на изучении именно таких неординарных личностей.

Командованием Объединенных сил принимаются меры по недопущению посторонних лиц в район боевых действий и осуществляется усиленная охрана военных объектов и опорных пунктов на линии соприкосновения. В том числе эти меры направленные на недопущение ведения разведывательной деятельности противника.


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