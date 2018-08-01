Жуткое ДТП в Запорожской области: Столкнулись автобус и КамАЗ. Погибли 4 детей и 1 взрослый

В пятницу, 10 августа, в Запорожской области на трассе произошло жуткое ДТП, в результате есть погибшие и пострадавшие.

Неподалеку от села Каменское столкнулись пассажирский микроавтобус и КамАЗ, сообщает ria-m.tv со ссылкой на ГУ ГСЧС в Запорожской области.

По предварительной информации у грузовика отказало рулевое управление и он на полной скорости врезался в маршрутку. Из-за сильного удара микроавтобус перевернулся на крышу. В то же время грузовик вылетел в кювет, где и остановился. В результате ДТП, погибли пять человек - 1 взрослый и 4 детей.