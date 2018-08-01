В Лисичанске задержали мужчину, который совершал разбойные нападения на женщин

Оперативники Лисичанского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска задержали 26-летнего жителя Лисичанска, который совершал разбойные нападения на женщин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, 8 августа, на квартале 50 лет Победы, в районе бывшего дачного массива, мужчина напал на женщину, ударил ее кирпичом по голове и вырвал из рук сумочку с телефоном и деньгами.

В другой раз на этом же месте злоумышленник, угрожая женщине разбитой стеклянной бутылкой, пытался вырвать у нее сумку. Женщину спасло лишь то, что она начала громко звать на помощь, и разбойник, испугавшись, убежал.

Обе женщины обратились за помощью в Лисичанский отдел полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали местного жителя, который подозревается в совершении преступлений, связанных с разбойными нападениями на женщин.

В настоящее время проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по статье 187 УК Украины (разбой). Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.