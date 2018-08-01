Наемники с Северного Кавказа запугивают жителей ОРДЛО

Этнические представители Северо-Кавказского региона России прибегают к угрозам и запугиваниям жителей оккупированного Донбасса.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны, подполковник Дмитрий Гуцуляк.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 и 2 армейского корпусов вооруженных сил (АК ВС) РФ растет количество проблем, связанных с этническим составом оккупационных подразделений.

"В частности, военнослужащие 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиуское) 1 АК ВС РФ, этнические представители Северо-Кавказского региона России, находясь на передовых позициях, предоставляют командованию ложную информацию об обстрелах со стороны Объединенных сил", - сказал он.

При этом они требуют применять артиллерийские подразделения якобы для их прикрытия, что вызывает раздражительность артиллеристов, которые вынуждены находиться в постоянной боевой готовности.

Возросло количество случаев совершения наемниками из Кавказа правонарушений во время пребывания в общественных местах - рынках, магазинах.

Путем угроз и запугиваний они заставляют местных торговцев продавать им товары по значительно заниженным ценам, или вообще отказываются платить, в том числе за проезд в частном транспорте. Местные "правоохранительные органы", в большинстве случаев, вообще не реагируют на жалобы жителей, чтобы не портить отношения с российским оккупационным командованием.