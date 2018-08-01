На Луганщине проверят электросирены

В среду, 15 августа, с 13:45 до 14:00 будет проведена проверка системы оповещения Луганской области с запуском электросирен в учебных целях.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Услышав такой сигнал, необходимо немедленно включить радио или телевизор, а в случае нахождения на улице – направиться в ближайшее учреждения или заведение, где есть вышеупомянутые приемники или громкоговорители, и выслушать сообщение управления органа управления гражданской защиты. Далее следует действовать без паники согласно полученным указаниям.