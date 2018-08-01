Хуг и Муженко обсудили повышение безопасности в Донбассе

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг обсудили повышение безопасности личного состава операции Объединенных сил и гражданского населения. Также, речь шла о повышении безопасности персонала СММ ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Речь шла о вопросах повышения безопасности личного состава Операции объединенных сил, персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и гражданского населения в районе проведения ООС, учитывая увеличение количества провокаций и обстрелов со стороны российско-террористических группировок, которые проводятся, среди прочего, с использованием вооружения, запрещенного минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в районе проведения ООС по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.