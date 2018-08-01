В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе по 9 августа 2018 года погиб один украинский военный, еще двое военных получили ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, пророссийские боевики за сутки 45 раз обстреливали позиции украинских военных, силы ООС открывали огонь в ответ.

"Вследствие боевых действий за прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения. В результате активных боевых действий, российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского героя, 1992 года рождения", - сообщил он, отметив, что раненые доставлены в военный госпиталь.