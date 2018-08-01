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БПЛА ОБСЕ зафиксировал колонну грузовиков, которая ночью въехала из РФ в ОРДЛО

Сегодня, 11:28 citynews.net.ua | Напечатать

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые ночью по грунтовой дороге въезжали из России на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса и выезжали из нее, минуя пограничные пункты пропуска. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 9 августа.

«БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения. 7 августа в 22:15 БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из 8 шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками (пять "КамАЗ-4310", а остальные – неустановленной модели), которая двигалась в восточном направлении по дороге вблизи н. п. Чистяково (неподконтрольный правительству, 62 км к востоку от Донецка). Возле н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка), примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Российской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, проходящую через границу», – сказано в отчете.

После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну (состоявшую из головной машины – внедорожника «УАЗ» – и 6 шестиколесных грузовиков «КамАЗ» с крытыми брезентом грузовыми отсеками, а также 1 грузовика с кунгом), которая следовала в западном направлении от границы с Российской Федерацией по той же грунтовой дороге.

«Две колонны проехали одна мимо другой примерно через 5 минут после того, как вторая колонна въехала в Украину. Ориентировочно в 23:25 БПЛА зафиксировал, как первая колонна выехала из Украины по той же грунтовой дороге. Позднее ко второй колонне присоединились еще 2 грузовика "КамАЗ", которые также двигались в направлении от границы с Российской Федерацией», – отмечается в отчете.

«Каждая из колонн отдельно останавливалась примерно на 3 минуты рядом с внедорожником, стоявшим в поле вблизи вышеупомянутой грунтовой дороги (в 1,7 км от границы), а потом вновь останавливались у 2 грузовиков, которые стояли на пересечении грунтовой и мощеной дорог (в 3,5 км от места, где колонны пересекли границу). В обоих местах, где они останавливались, было видно, как лица, находившиеся в припаркованных транспортных средствах (внедорожнике в поле и 2 грузовиках на перекрестке), общались с водителями головных машин каждой из колонн. По наблюдениям Миссии, колонна, следовавшая в западном направлении в Украину, продолжала движение на запад и в конечном итоге остановилась на южной окраине н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, неподконтрольный правительству, 56 км к юго-западу от Луганска) в 01:16 8 августа», – добавили в ОБСЕ.


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