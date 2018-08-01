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Боевики на Донбассе за сутки 45 раз обстреливали позиции ООС

Сегодня, 09:04 citynews.net.ua | Напечатать

В результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил  на Донбассе 9 августа погиб один военный, еще двое ранены. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ООС в Facebook.

По данным штаба, боевики за сутки 45 раз обстреливали позиции ООС, в том числе трижды из тяжелого вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермлыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино", - сообщают в ООС.

Кроме этого, боевики обстреляли из минометов калибром 82 мм позиции ООС возле Новолуганского, Гнутово и Лебединского. В районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

В течение текущих суток, 10 августа, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных у Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкино. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил 10 августа не зафиксировано.


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