В Украине хотят создать новый электронный реестр переселенцев

Руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин сообщил сегодня, 9 августа, о проведении первого собрания рабочей группы по разработке и внедрению электронного реестра переселенцев, пишет avdeevka.city

«Нынешний реестр сейчас в "исследовательской эксплуатации". Он требует существенных доработок. Часть из них обсудили сегодня. Эти доработки должны реализовать до конца 2018 года, - отметил Калинин. - По нескольким предложениям мнения разделились: стоит ли заменить бумажную справку на пластиковую карту, нужно ли делать перерегистрацию и нужна ли в реестре фотография переселенца».

По словам главы ВП, все участники рабочей группу уверены, что нужно ввести "коэффициент уязвимости" для справедливого распределения жилья, внесения данных о получении гуманитарной помощи и компенсации, информации об обеспечении временным жильём и квартирами по программе "Доступное жилье". Также необходим "финансовый модуль".

«Представители Минсоцполитики убедили нас, что смена места регистрации переселенца сейчас занимает 15 мин. Я рассказывал ситуацию из личного опыта, когда эта процедура заняла 3 месяца. Прошу переселенцев, которые недавно перерегистрировались, рассказать, сколько это занимает времени сейчас, - призвал Руслан на своей странице в Фейсбуке. - На следующий встрече рабочей группы планируем обсудить юридическую базу и доработку законопроектов для запуска проекта».

Глава ВАП поблагодарил представителей Минсоцполитики, Мій.дім.юа, Донбасс SOS и БФ «Право на захист» за участие в рабочей группе и конструктивные позиции.