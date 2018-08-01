На Луганщине из-за сообщения о минировании приостановили работу шахты

Сегодня, 9 августа, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании шахты «Горная» ГП «Первомайскуголь» (Попаснянский р-н, Луганская область).

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Так, сообщение поступило на линию «102» в 15:09. По информации Погукай, сейчас территория шахты оцеплена сотрудниками полиции. Из административного здания эвакуированы все сотрудники. Также осуществлена ​​эвакуация рабочих с наземных шахтных помещений. «На гора подняты 8 горняков. Рабочий процесс шахты приостановлен. Работает откачка воды и вентилирование. Под землей еще остаются горняки», – написала она.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители и взрывотехники. В настоящее время специалистами взрывотехниками обследовано два этажа административного здания.

Работы по обследованию зданий и территории шахты продолжаются.