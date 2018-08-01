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На Донбассе в течение дня ранены двое украинских военных

Вчера, 18:22 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции объединенных сил  на Донбассе в течение дня, 9 августа 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ООС в Facebook.

Военных ранили в районе Новотошковского. По данным штаба, сегодня на Донбассе боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Новотошковске, Марьинка, Старогнатовка, Богдановка, Лебединское, а по защитникам Гнутово враг открывал огонь из минометов калибром 82 мм", - сообщают в ООС.


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