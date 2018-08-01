Глава МИД Швеции призывает РФ освободить Сенцова

Глава МИД Швеции призывает РФ освободить СенцоваВчера, 17:12
Глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем призывает Россию освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом она написала в Twitter.
Также Вальстрем написала, что содержание Сенцова под стражей нарушает международное право.
"Мы призываем Россию освободить его и других незаконно удерживаемых украинских граждан", - заявила Вальстрьом.
Сенцов голодает уже 88 день. Его вес снизился до 70 килограммов