Глава МИД Швеции призывает РФ освободить Сенцова

Глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем призывает Россию освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом она написала в Twitter.

Также Вальстрем написала, что содержание Сенцова под стражей нарушает международное право.

"Мы призываем Россию освободить его и других незаконно удерживаемых украинских граждан", - заявила Вальстрьом.

Сенцов голодает уже 88 день. Его вес снизился до 70 килограммов