В Харьковской области СБУ задержала предпринимателя, обвинив в сотрудничестве с «ЛНР»

В Харьковской области сотрудники СБУ задержали предпринимателя по обвинению в сотрудничестве с предприятием на подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, спецслужба прекратила деятельность частного коммерческого предприятия, которое поставляло комплектующие для производственных мощностей ЗАО «Луганский патронный завод», расположенного на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.

«Правоохранители установили, что на основе чертежей, полученных из контролируемого террористами завода, частный предприниматель изготовлял узлы для ремонта станочной линии. Готовую продукцию злоумышленник планировал нелегально переправить через линию разграничения», – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали коммерсанта рядом с производственным цехом после отгрузки партии запчастей.

В рамках открытого уголовного производства ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст.атьи 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.