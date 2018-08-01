На Луганщине женщина на авто врезалась в электроопору

На Луганщине водитель не справилась с управлением и врезалась в электроопору. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Луганской обл.

8 августа в селе Шульгинка Старобельского района по ул. Партизанской женщина – водитель автомобиля не справилась с управлением (отвлеклась, потянувшись за сумкой), выехала за пределы проезжей части и столкнулась с электрической опорой.

Женщина не пострадала, но в результате ДТП без электроснабжения остались 39 абонентов. По состоянию на 19:00 в тот же день электроснабжение было восстановлено всем абонентам.

Данный факт зарегистрирован.