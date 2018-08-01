Убийство бойца АТО в Бердянске является заказным

Убийство бывшего бойца антитеррористической операции, общественного активиста в Бердянске Виталия Олешко является заказным.

Об этом сказал первый заместитель председателя Национальной полиции -начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-центр Нацполиции.

Во время оперативного совещания в Бердянске в четверг, 9 августа, Аброськин рассказал, что в настоящее время следствием рассматриваются три основных версии убийства Олешко.

"Первая версия - преступление совершено лицами, которые входят в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления за активную общественную или предпринимательскую деятельность убитого", - сказал Аброськин.

Он также добавил, что у следствия есть все основания полагать, что это заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области.

"Сейчас мы устанавливаем всех его участников: от исполнителей и пособий до заказчиков. Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства", - отметил Аброськин.