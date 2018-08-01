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Украина готова запустить собственное производство снарядов

Сегодня, 13:55 citynews.net.ua | Напечатать

Запуск производства артиллерийских боеприпасов крупных калибров положит начало важному для Украины их серийному производству.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время открытия производственной линии по изготовлению снарядов большого калибра на заводе "Артем", сообщает Укринформ.

"Мы из российской агрессии против Украины и из событий 10-летней давности (в Грузии - ред.) сделали свои выводы. По моему поручению, Совет национальной безопасности и обороны Украины разработал целевую программу, чтобы запустить новое производство украинских артиллерийских боеприпасов", - сказал Порошенко.

Он акцентировал, что запуск нового производственного участка по изготовлению артиллерийских боеприпасов больших калибров для артиллерийской установки «Гиацинт» в ГАХК «Артем» даст старт крайне важному для Украины серийному производству боеприпасов.

По словам Президента, сегодня многие страны мира поставляют в Украину уникальное оборудование, на котором работают предприятия оборонной промышленности Украины, а известные украинские вузы готовят для них лучшие кадры.

"Мы не только возобновили изготовление боеприпасов для ВСУ, но и сделали их более точными, более эффективными, увеличив мощность и эффективность украинской армии. Уже в ближайшее время мы готовы поставить производство наиболее дефицитных боеприпасов на серийный поток", - подчеркнул глава государства


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