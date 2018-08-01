Под Золотым боевики подбили авто с военными, есть погибший и раненые

Вчера вечером, 8 августа, в районе города Золотое в результате вражеского обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих. В результате этой трагедии один наш защитник погиб, еще трое - получили ранения, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Известие о наших потерях среди военнослужащих под Золотым стало очередным подтверждением факта, что война продолжается, а враг не собирается прекращать попыток к эскалации конфликта. Вместе со всей Луганщиной выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины и желаю скорейшего выздоровления раненым бойцам», - прокомментировал ситуацию председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Кроме того, за минувшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения.