На Луганщине полицейские выявили гражданина Грузии, который незаконно находился на территории Украины

На Луганщине полицией выявлен гражданин Грузии, который незаконно находился на территории Украины. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Сообщается, что в рамках проведения всеукраинской профилактической операции «Мигрант» сотрудниками сектора превентивной деятельности Кременского отдела полиции в отношении 28-летнего гражданина Грузии были составлены административные материалы за нарушение требований ст. 203 КУоАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) и направлены в суд для принятия решения о его выдворении за пределы Украины в связи с тем, что он не выполнил решение государственной миграционной службы по самостоятельному выезду за пределы государства.

«Суд принял решение о направлении гражданина Грузии в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, ГТС Украины, с последующим выдворением за пределы государства», – отметили в полиции.

Также сообщается, что в сопровождении сотрудников полиции гражданина Грузии 8 августа поездом отправили в Чернигов