» » Полицию Великобритании попросили расследовать деятельность пропагандиста Грэма Филлипса

Полицию Великобритании попросили расследовать деятельность пропагандиста Грэма Филлипса

Вчера, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Посольство Украины в Великобритании выразило надежду, что британская полиция расследует деятельность журналиста и блогера Грэма Филлипса, который известен своей деятельностью в «ДНР» и «ЛНР». Такое заявление украинское посольство опубликовало в связи с инцидентом, который произошел накануне, 7 августа, пишет «Радио Свобода».

Как сообщила посол Грузии в Объединенном королевстве Тамар Беручашвили, Филлипс ворвался в грузинское посольство во время художественной выставки, посвященной жертвам российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года. «Мы осуждаем брутальное, аморальное нападение российского пропагандиста Грэма Филлипса на посольство Грузии. Мы надеемся, что полиция Великобритании проведет расследование этого нападения, а также его (Филлипса – ред.) террористической деятельности на востоке Украины на основе тех материалов, которые мы направили министерству иностранных дел Великобритании», – говорится в сообщении.

Также посольство опубликовало ссылку на видео, на котором Филипс называет выставку «актом прославления фашизма» после того, как полицейские вывели его из помещения.

Грэм Филипс привлек к себе внимание после обнародования видео, на котором он называет «зомби» украинца Владимира Жемчугова. Это произошло во время обмена, когда Жемчугова освободили из плена «ЛНР». Тогда посольство Украины также призвало британские власти расследовать действия Филипса и наказать его за антиукраинскую пропаганду.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:00

Полицию Великобритании попросили расследовать деятельность пропагандиста Грэма Филлипса

Вчера, 17:29

На Луганщине произошло ДТП с участием мотоциклиста

Вчера, 17:27

На Луганщине открыли еще один ЦПАУ за 1,6 млн грн

Вчера, 16:58

ВСУ с начала войны на Донбассе полностью отказались от советских радиостанций

Вчера, 15:57

В Донбассе российские военные избили и закопали живьем соратника

Вчера, 15:08

В Москве вывесили большой баннер с изображением Сенцова

Вчера, 14:35

Военкоматы готовятся к осеннему призыву в ВСУ

Вчера, 14:32

На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Вчера, 13:08

«Депутат ЛНР» вместо пенсии в Украине получил 8 лет тюрьмы

Вчера, 12:57

В Лисичанске хотят повысить плату за вывоз мусора

Вчера, 12:56

Пиротехники разминировали местность в двух районах Луганской области

Вчера, 11:57

«ДНР» пятый месяц держит в плену мать экс-полицейского

Новости Украины:

Вчера, 17:58

Украина завоевала очередную медаль на объединенном чемпионате Европы

Вчера, 17:31

Банду "борцов с педофилами" из Кропивницкого отправили под суд

Вчера, 16:54

В Чернигове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

Вчера, 15:58

На Ровенщине нетрезвый депутат спровоцировал смертельное ДТП

Вчера, 14:56

В Харькове начали сборку экспериментального корпуса БТР-4

Вчера, 14:35

Военкоматы готовятся к осеннему призыву в ВСУ

Вчера, 13:59

Заробитчане увеличили переводы в Украину почти на треть

Вчера, 13:30

В Украине сократилось число несчастных случаев на производстве

Вчера, 12:53

В Киеве будут судить чиновника ГФС за взятку в 20 тыс. долларов

Вчера, 11:57

«ДНР» пятый месяц держит в плену мать экс-полицейского

Вчера, 11:33

Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира

Вчера, 10:59

Во Львове 18-летний водитель устроил смертельное ДТП

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 