Полицию Великобритании попросили расследовать деятельность пропагандиста Грэма Филлипса

Посольство Украины в Великобритании выразило надежду, что британская полиция расследует деятельность журналиста и блогера Грэма Филлипса, который известен своей деятельностью в «ДНР» и «ЛНР». Такое заявление украинское посольство опубликовало в связи с инцидентом, который произошел накануне, 7 августа, пишет «Радио Свобода».

Как сообщила посол Грузии в Объединенном королевстве Тамар Беручашвили, Филлипс ворвался в грузинское посольство во время художественной выставки, посвященной жертвам российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года. «Мы осуждаем брутальное, аморальное нападение российского пропагандиста Грэма Филлипса на посольство Грузии. Мы надеемся, что полиция Великобритании проведет расследование этого нападения, а также его (Филлипса – ред.) террористической деятельности на востоке Украины на основе тех материалов, которые мы направили министерству иностранных дел Великобритании», – говорится в сообщении.

Также посольство опубликовало ссылку на видео, на котором Филипс называет выставку «актом прославления фашизма» после того, как полицейские вывели его из помещения.

Грэм Филипс привлек к себе внимание после обнародования видео, на котором он называет «зомби» украинца Владимира Жемчугова. Это произошло во время обмена, когда Жемчугова освободили из плена «ЛНР». Тогда посольство Украины также призвало британские власти расследовать действия Филипса и наказать его за антиукраинскую пропаганду.