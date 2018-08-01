На Луганщине произошло ДТП с участием мотоциклиста

В Кременском районе мотоциклист совершил ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Луганской области.

Авария произошла в Кременском районе на автомобильной дороге в районе села Варваровка. Водитель мотоцикла «Honda CB 600F», не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и упал с транспортного средства. В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями госпитализирован в больницу Рубежного.

Данный факт внесен в Единый реестр с квалификацией по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».