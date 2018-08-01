Луганская таможня ГФС за январь-июль текущего года перечислила в бюджет 526,5 млн грн

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что за январь-июль текущего года в общий фонд Государственного бюджета Украины таможней перечислено 522,5 млн грн. В специальный фонд Государственного бюджета Украины направлено более 4 млн грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечисления таможни за 7 месяцев текущего года увеличились на 15,2 млн грн.

Крупнейшими товарными позициями, которые характеризуют поступления таможенных платежей по импорту в течение 7 месяцев 2018 года являются: уголь каменный, антрацит – 335,3 млн грн (удельный вес начисленных платежей 64,1%); толуол – 14,1 млн грн (2,7%); азотная кислота – 10,7 млн грн (2,1%); смолы карбамидные – 9,6 грн (1,8%); стекловолокно – 9,1 млн грн (1,7%).

В значительной степени поступлениям в Государственный бюджет Украины в течение 7 месяцев текущего года способствовали показатели внешнеэкономических операций основных предприятий-импортеров Луганской области, в частности ООО «ДТЭК Востокэнерго», ООО «Научно-производственное объединение «Заря», ОАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат», ООО фирма «Проминвест Пластик», ООО «НПО «Северодонецкий Стеклопластик».

По результатам оформленных этими предприятиями в таможенном отношении товаров в Государственный бюджет Украины направлено 428,7 млн грн таможенных платежей. Это почти 81,4% от всех перечислений таможни.