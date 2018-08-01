Боевики за день 6 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе за сутки, 7 августа, боевики 6 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Сообщается, что с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.

В частности, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новозвановка, Опытное, Марьинка, Павлополь и Лебединское, а в районе Новолуганское украинские военные были обстреляны с 82 мм миномета.

Отметим, что потерь среди защитников Украины нет.