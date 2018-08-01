В Лисичанске разоблачили гражданина Бангладеш, который занимался распространением порнографии

В ходе проведения всеукраинской профилактической операции «Мигрант» оперативники Управления борьбы с преступлениями связанными с торговлей людьми ГУНП в Луганской области совместно со следователями Лисичанского отдела полиции разоблачили гражданина Бангладеш, который занимался распространением порнографической продукции в сети Интернет.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейские «вычислили» 25-летнего мужчину, проживающего в г. Лисичанск, который распространял в сети фото порнографического характера.

Полицейским мужчина объяснил, что таким образом он пытался познакомиться с девушками и привлечь их к половым отношениям. У подозреваемого полицейские изъяли мобильный телефон, на котором содержится информация и фото с признаками порнографии.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 301 УК Украины «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов». Подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.