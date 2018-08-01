Украина и Аргентина подписали договор о передаче осужденных

Руководители министерств юстиции Украины и Аргентины подписали договор о передаче осужденных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Аргентине.

В частности, министр юстиции Украины Павел Петренко находится с рабочим визитом в Аргентине.

"6 августа 2018 года в Буэнос-Айресе состоялись переговоры официальной делегации Украины, возглавляемой министром юстиции Павлом Петренко, с министром юстиции и прав человека Аргентинской Республики Херманом Гаравано", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны обменялись информацией относительно регулирования деятельности государственных регистрационной и исполнительной служб, о состоянии пенитенциарной системы и пробации. Переговоры завершились церемонией подписания трех межгосударственных договоров в области уголовной юстиции.

"Руководители министерств юстиции двух стран, соответственно Павел Петренко и Херман Гаравано, подписали договор о передаче осужденных лиц", - говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и договор о выдаче.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями относительно современной ситуации в обеих странах, а также перспектив дальнейшего развития сотрудничества между министерствами юстиции Украины и Аргентины.