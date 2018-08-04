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На Донбассе СММ ОБСЕ зарегистрировала рост количества тяжелого вооружения в 8,5 раз

Вчера, 18:05 citynews.net.ua | Напечатать

По сравнению с июнем 2018 года, в июле специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зарегистрировала рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз или в более 200 единиц.

Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

Вооружение обнаружили на временно оккупированной территории Донецкой области, что является грубым нарушением Минских договоренностей.

"В частности, зарегистрированы до двух танковых батальонов, два дивизиона самоходной артиллерии, дивизион буксируваних гаубиц, до ста единиц ББМ, средства противовоздушной обороны и т. д. Такая активность вооруженных формирований РФ привела к резкому росту количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения", - сообщают в ООС.

Украинская сторона СЦКК отмечает рост напряженности в связи с постоянным и демонстративным нарушением Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.


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