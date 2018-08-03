Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 34 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 5 августа 2018 года, пересекли 34 тысячи человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутовое" - 20/20.

Отмечается, что всего за прошлые сутки зафиксировано уменьшение пассажиро-транспортного потока через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекло 34 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7710 человек и 1050 транспортных средств;

"Марьинка" - 8120 человек и 1700 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7570 человек и 1640 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3420 человек и 850 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7273 человек.