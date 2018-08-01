Запорожский суд займется делом боевика “ЛНР”, подозреваемого в жестоком обращении с пленными

Куйбышевский районный суд рассмотрит дело относительно участника “ЛНР”, которого подозревают в жестоком обращении с волонтёрами и военнопленными, пишет inform.zp.ua.

Также боевика обвиняют в обеспечении подразделений “ЛНР” материльно-техническими средствами, жестоком обращении и разжигании агрессивной войны. Подозреваемого обвиняют по ч.1. ст. 258-3 (участие в террористической группе), ч.5 ст.27 (пособничестве), ч.2 ст.28 (совершение преступление группой людей), ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением)Уголовного Кодекса Украины.

Заседание назначено на 8 августа. Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.