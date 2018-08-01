Россия отказала Amnesty International в доступе к Сенцову

Международная правозащитная группа Amnesty International заявляет, что власти России без объяснения причин отказала в доступе к украинскому режиссеру из Крыма Олегу Сенцову, который голодает с 14 мая. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Руководитель украинского подразделения Amnesty International Оксана Покальчук заявила накануне, что «отказ в праве посетить Олега Сенцова не имеет оправдания».

«Спустя почти три месяца голодовки его здоровье вызывает серьезные опасения», – отметила Покальчук.

По ее словам, представители Amnesty International стремятся посетить Сенцова в сопровождении независимого медицинского эксперта, который поможет оценить его состояние.

«Amnesty International призывает к немедленному освобождению Сенцова и требует, чтобы во время заключения он имел доступ к квалифицированной медицинской помощи», – добавила правозащитница.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе 27 июля заявил, что Сенцов – бледный и постоянно ложится, поскольку ему трудно двигаться. Российские власти называет состояние Сенцова стабильным, без «негативной динамики».

Олег Сенцов родился в Симферополе. В 2011 году снял свой первый фильм "Гамер". Премьера состоялась в симферопольском кинотеатре "Космос" и собрала полный зал зрителей. Кинокартина была представлена на Роттердамском кинофестивале. Фильм был награждён призом Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске. На 3-м Одесском международном кинофестивале картина Сенцова была удостоена специального диплома жюри. В мае 2012 года "Гамер" получил приз в 1 тысячу долларов США на 3-м международном кинофестивале в Трускавце. В июле 2013 года Сенцов приступил к съёмкам нового фильма "Носорог" про детей 1990-х годов.

С началом Революции Достоинства Олег Сенцов стал активистом Автомайдана. Во время крымского кризиса поддерживал движение за единую Украину, покупал и развозил продукты и предметы первой необходимости украинским воинским частям в Крыму, которые были заблокированы. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, позже в этот день он был задержан Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в терроризме.

30 мая 2014 года ФСБ сообщила о задержании Сенцова и ещё троих подозреваемых. По версии ФСБ, основной целью подозреваемых было совершение диверсионно-террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте.

25 августа 2015 года Северо-Кавсказкий окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Сейчас Сенцов содержится в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в России. 31 мая он заявил, что его "не интересует обмен", ведь он – "человек, который идет до конца".

Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.

Сейчас более 60 украинцев, в том числе крымских татар, незаконно удерживаются по безосновательным и политически мотивированным обвинениям в Российской Федерации и Крыму. На территории Донбасса Российская Федерация удерживает 100 заложников.