Фермеры Луганщины получили почти 10 миллионов компенсации за купленную технику

В первом полугодии хозяйства области получили почти 10 миллионов гривен компенсации стоимости закупленной техники, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, за январь-июнь 2018 года 91 хозяйство области получило компенсацию в размере 9,69 миллионов гривен за приобретение 153 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках государственной программы «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей».

Компенсация средств аграриям осуществляется через государственные банки. Лидирует по этому направлению Ощадбанк. 65 предприятий - клиентов банка уже получили 6,65 миллионов гривен.

Ожидается, что в течение августа еще 15 клиентов получат компенсацию на общую сумму 1,3 миллиона гривен.

Напомним, что по условиям правительственной программы из госбюджета в 2018 году предприятиям возмещается 25% стоимости приобретенной техники, а фермерским хозяйствам - 40% (25% - по программе «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» и 15% - по программе «Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств»).