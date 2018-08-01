На Луганщине ликвидировали межрегиональный конвертационный центр

Специалистами следственного управления финансовых расследований начато 31 уголовное производство в течение января-июля, передает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.

По результатам оперативного сопровождения досудебного расследования 12 уголовных производств направлены в суд.

Кроме того, налоговиками прекращена деятельность «конвертационного» центра межрегионального характера, созданного группой лиц для минимизации уплаты налогов легальным субъектам хозяйствования. Вероятные потери бюджета составляют более 20 миллионов гривен. Ликвидированы 2 подпольных цеха по производству подакцизных товаров.

Также за это время разоблачены 10 фактов правонарушений, связанных с реализацией товаров, в том числе подакцизной группы, без наличия разрешительных документов на право осуществления указанной деятельности.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, товарно-материальные ценности изъяты из незаконного оборота, материалы направлены для принятия решения в суд.