Боевики за сутки 28 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил за минувшие сутки, 2 августа, получили ранения четверо украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино" - сообщают в ООС.

Кроме этого, боевики обстреляли позиции ООС у Водяного из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм. По данным разведки, двое оккупантов погибли и один получил ранения.

В течение текущих суток, 3 августа, боевики 6 раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкино.