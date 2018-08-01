Парубий подписал закон о предоставлении 1,4 млрд гривен на зарплаты шахтерам

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сегодня подписал законопроект №8362, которым предусматривается направление 1,4 млрд гривен на выплату долгов шахтерам.

Об этом он написал в своем "Tвиттере".

"Сегодня подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли #8362, которого так ждут наши шахтеры. Безотлагательно направил его на подпись Президенту" - отметил он.