» » Нацсовет выдал лицензии на вещание на Донбассе 10 телерадиокомпаниям

Нацсовет выдал лицензии на вещание на Донбассе 10 телерадиокомпаниям

Сегодня, 17:12 citynews.net.ua | Напечатать

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал десяти телерадиокомпаниям разрешения на временное вещание в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

"Решением Национального совета от 2 августа десять телерадиокомпаний получили разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выдача новых разрешений на временное вещание осуществляется в соответствии с принятым 7 декабря 2017 Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины». Этим актом была упорядочена процедура предоставления Национальным советом таких разрешений, срок их действия составляет 1 год.

Также Нацсовет  принял дополнительно заказать в УГЦР просчет новых частотных присвоений для нужд временного вещания в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Разрешения на временное вещание получили:  ОАО «НСТУ», Киев (позывные «Украинское радио» и «Радио «Луч»);  «ТРК «Общественное радио», г. Киев (позывной «Общественное радио»); ЗАО «РК «Гала», Киев (позывные «Страна ФМ»);  ООО «ТРК «Галичина», Львов («FM Галичина»);  ООО «ТРК «Тризуб ФМ», Запорожье («Тризуб ФМ/Тrident»);  ООО «ТРО «Русское Радио» - Украина », Киев («Русское Радио»);  ООО ТРК «Арта плюс», Изюм Харьковской обл. (позывные «Радио «Класс»); Центральная телерадиостудия Минобороны Украины, Киев («Армия FM - военное радио»);  ООО «Телевизионная компания «Атлант-СВ», Киев (логотип «ATR T»);  ООО «Детский телевизионный канал «Ляле», Киев (логотип «LaLe»).


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:32

Розенко рассказал, кому повысят пенсии

Сегодня, 17:57

Парубий подписал закон о предоставлении 1,4 млрд гривен на зарплаты шахтерам

Сегодня, 17:12

Нацсовет выдал лицензии на вещание на Донбассе 10 телерадиокомпаниям

Сегодня, 16:45

В конце августа КПВВ «Станица Луганская» планируют закрыть на ремонт

Сегодня, 15:57

Представители ООС готовы участвовать в восстановлении школ, детсадов и больниц в прифронте

Сегодня, 15:55

На границе с Венгрией могут разместить батальон горно-штурмовой бригады

Сегодня, 15:11

Двое военных получили ранения в зоне ООС

Сегодня, 14:53

В ОРДЛО российские военные обстреляли толпу подростков

Сегодня, 13:54

В Беларуси перевернулся пассажирский автобус «Киев – Таллинн»

Сегодня, 13:12

Боевики на Донбассе наращивают число техники возле линии разграничения

Сегодня, 12:46

В Старобельске для детей-сирот купили три квартири

Сегодня, 11:53

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 40,2 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 18:55

Разоблачение Анатолия Гриценко: пользователи сети создали скандальную группу в Фейсбуке

Сегодня, 18:29

В столице на приеме у стоматолога умерла женщина

Сегодня, 17:50

В Каменском взорвался микроавтобус с депутатом

Сегодня, 16:11

Луценко: У следствия есть все доказательства вины Савченко и Рубана

Сегодня, 15:12

Украина примет участие в детском Евровидении

Сегодня, 14:55

В Киеве открыли памятник Илье Муромцу

Сегодня, 13:52

В Славянске женщина попала под поезд

Сегодня, 13:17

В Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро

Сегодня, 13:14

В Украину пытались ввести рейсовым автобусом 25 винтовок и 100 тысяч патронов

Сегодня, 12:19

Четырем подозреваем в убийстве «Сармата» сообщено о подозрении

Сегодня, 11:51

Закон о статусе пропавших без вести вступил в силу

Сегодня, 10:52

В США арестовали украинских хакеров

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 