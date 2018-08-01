Нацсовет выдал лицензии на вещание на Донбассе 10 телерадиокомпаниям

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал десяти телерадиокомпаниям разрешения на временное вещание в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

"Решением Национального совета от 2 августа десять телерадиокомпаний получили разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выдача новых разрешений на временное вещание осуществляется в соответствии с принятым 7 декабря 2017 Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины». Этим актом была упорядочена процедура предоставления Национальным советом таких разрешений, срок их действия составляет 1 год.

Также Нацсовет принял дополнительно заказать в УГЦР просчет новых частотных присвоений для нужд временного вещания в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Разрешения на временное вещание получили: ОАО «НСТУ», Киев (позывные «Украинское радио» и «Радио «Луч»); «ТРК «Общественное радио», г. Киев (позывной «Общественное радио»); ЗАО «РК «Гала», Киев (позывные «Страна ФМ»); ООО «ТРК «Галичина», Львов («FM Галичина»); ООО «ТРК «Тризуб ФМ», Запорожье («Тризуб ФМ/Тrident»); ООО «ТРО «Русское Радио» - Украина », Киев («Русское Радио»); ООО ТРК «Арта плюс», Изюм Харьковской обл. (позывные «Радио «Класс»); Центральная телерадиостудия Минобороны Украины, Киев («Армия FM - военное радио»); ООО «Телевизионная компания «Атлант-СВ», Киев (логотип «ATR T»); ООО «Детский телевизионный канал «Ляле», Киев (логотип «LaLe»).