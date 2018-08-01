В конце августа КПВВ «Станица Луганская» планируют закрыть на ремонт

Сегодня, 2 августа, заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко провел рабочее совещание по вопросам модернизации единственного в области КПВВ «Станица Луганская» и обустройства блок-постов вблизи поселков Петропавловка Станично-Луганского и Новоахтырка Новоайдарского районов.

«В понедельник, 6 августа, начнется обустройство сервисной зоны контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» без прекращения его работы. Акцентирую внимание жителей, КПВВ будет работать в обычном режиме.

В случае согласования вопроса на заседании Трехсторонней контактной группы 22 августа, пропуск граждан будет приостановлен с 27 до 31 августа включительно.

В это время будут проведены работы по монтажу временных конструкций и сооружений на территории пункта пропуска, а также их подключение к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения, для чего необходимо одновременное привлечение значительного количества рабочих из использованием автотранспортных средств и тяжелой строительной техники. Понятно, что такие работы невозможно проводить во время его функционирования. Ведь ежедневно контроль проходят более 10 тыс. Человек.

Прошу граждан заблаговременно спланировать свои поездки с учетом возможного прекращения работы КПВВ и с пониманием отнестись к временным неудобствам», - рассказал журналистам Юрий Клименко.

Он также отметил, что уже завершены работы по организации на КПВВ «Станица Луганская» централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения и детской игровой площадки. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска.

С учетом режима работы пункта пропуска, внесены коррективы в расписание движения общественного транспорта. Оснащены остановки пригородного транспорта, места посадки-высадки пассажиров, а также стоянки автобусов и других автотранспортных средств.

Из бюджета области на эти цели выделено более 15 млн гривен.