Представители ООС готовы участвовать в восстановлении школ, детсадов и больниц в прифронте

Объединенные силы готовы содействовать безопасности и принимать участие в восстановлении и обеспечении функционирования школ, больниц, объектов обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, приближенных к линии соприкосновения.

Об этом Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев сказал на коллегии Донецкой облгосадминистрации в четверг, пишет Остров.

"Обращаю внимание на восстановление и обеспечение функционирования школ, больниц, детских садов, объектов газо-, водо- и энергоснабжения, других объектов инфраструктуры, особенно тех населенных пунктов, которые размещены или приближены к линии соприкосновения - таких как Луганское, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новотроицкое, Гранитное, Чермалык и других населенных пунктов области. Объединенные силы готовы содействовать и обеспечивать безопасность, а также принимать участие в указанных проектах", - сказал он.

По словам Наева, он уже пообщался по этому вопросу с новым главой Донецкой ОГА Александром Куцем и "практические шаги мы скоро продемонстрируем гражданам Украины". "Что касается усовершенствования дорожной сети, то я прошу работать в этом направлении тех руководителей, которые имеют к этому отношение… Это улучшит инвестиционную привлекательность Донецкой области и обеспечит логистическое обеспечение в интересах операции Объединенных сил. И поверьте, прежде всего, цель - это инвестиционная привлекательность в интересах громад, жителей и организаций Донецкой области", - сказал Командующий ОС.