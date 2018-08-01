В Беларуси перевернулся пассажирский автобус «Киев – Таллинн»

В Оршанском районе Беларуси перевернулся туристический автобус международного сообщения «Киев-Таллинн», на борту которого находились 53 человека – граждане Украины, Молдовы и России.

Как сообщается на сайте Управления внутренних дел Витебского облисполкома, ДТП произошло в 4:30 2 августа.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус перевернулся на бок в кювет по ходу движения.

Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. 8 из них после осмотра врачей отпустили. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Сотрудники милиции и работники МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается другая необходимая помощь. В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ. При изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 05:00.