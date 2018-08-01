Боевики на Донбассе наращивают число техники возле линии разграничения

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о многочисленных фактах перемещения военной техники на Донбассе в неподконтрольных правительству Украины районах.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

В частности, по данным наблюдателей ОБСЕ, техника перемещается за пределами выделенных мест хранения вооружения. Таким образом, по информации украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования Российской Федерации (РФ), несмотря на договоренности по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.

"Так, 30 июля 2018 года в полосе действий ОТГ "Север" БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировано перемещение с нарушением линий отвода РСЗО БМ-21 "Град" вооруженных формирований РФ в количестве до дивизиона", - говорится в сообщении.

В тот же день за пределами выделенных районов отвода обнаружено около дивизиона 152 мм буксируванных гаубиц 2А65 "Мста-Б" и две установки противотанковых управляемых ракет.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" 30 и 31 июля 2018 года с нарушением линий отвода зафиксировано: взвод 152 мм буксируванных гаубиц 2А65 "Мста - Б"; взвод 152 мм буксируванных пушек 2А36 "Гиацинт - Б"; батарею самоходных 122-мм гаубиц 2С1 "Гвоздика", - добавили в СЦКК.

Наблюдателями вне выделенных районов отвода выявлено: танковый батальон вооруженных формирований РФ; батарею самоходных 122-мм гаубиц 2С1 "Гвоздика"; две батареи 120 мм минометов 2Б11 "Сани"; батарею 82 мм минометов 2Б14 "Поднос"; две батареи 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира".

"Также на указанных направлениях наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксировано сосредоточение значительного количества ББМ и личного состава вооруженных формирований РФ, а также средства противовоздушной обороны", - указано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК такие действия расценивает как очередную попытку боевиков спровоцировать подразделения ООС. Также наращивание военной техники вооруженными формированиями РФ СЦКК считает прямым пренебрежением обязательствами, взятыми на себя в рамках минских соглашений.