» » Боевики на Донбассе наращивают число техники возле линии разграничения

Боевики на Донбассе наращивают число техники возле линии разграничения

Сегодня, 13:12 citynews.net.ua | Напечатать

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о многочисленных фактах перемещения военной техники на Донбассе в неподконтрольных правительству Украины районах.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

В частности, по данным наблюдателей ОБСЕ, техника перемещается за пределами выделенных мест хранения вооружения. Таким образом, по информации украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования Российской Федерации (РФ), несмотря на договоренности по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.

"Так, 30 июля 2018 года в полосе действий ОТГ "Север" БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировано перемещение с нарушением линий отвода РСЗО БМ-21 "Град" вооруженных формирований РФ в количестве до дивизиона", - говорится в сообщении.

В тот же день за пределами выделенных районов отвода обнаружено около дивизиона 152 мм буксируванных гаубиц 2А65 "Мста-Б" и две установки противотанковых управляемых ракет.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" 30 и 31 июля 2018 года с нарушением линий отвода зафиксировано: взвод 152 мм буксируванных гаубиц 2А65 "Мста - Б"; взвод 152 мм буксируванных пушек 2А36 "Гиацинт - Б"; батарею самоходных 122-мм гаубиц 2С1 "Гвоздика", - добавили в СЦКК.

Наблюдателями вне выделенных районов отвода выявлено: танковый батальон вооруженных формирований РФ; батарею самоходных 122-мм гаубиц 2С1 "Гвоздика"; две батареи 120 мм минометов 2Б11 "Сани"; батарею 82 мм минометов 2Б14 "Поднос"; две батареи 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира".

"Также на указанных направлениях наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксировано сосредоточение значительного количества ББМ и личного состава вооруженных формирований РФ, а также средства противовоздушной обороны", - указано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК такие действия расценивает как очередную попытку боевиков спровоцировать подразделения ООС. Также наращивание военной техники вооруженными формированиями РФ СЦКК считает прямым пренебрежением обязательствами, взятыми на себя в рамках минских соглашений.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:11

Двое военных получили ранения в зоне ООС

Сегодня, 14:53

В ОРДЛО российские военные обстреляли толпу подростков

Сегодня, 13:54

В Беларуси перевернулся пассажирский автобус «Киев – Таллинн»

Сегодня, 13:12

Боевики на Донбассе наращивают число техники возле линии разграничения

Сегодня, 12:46

В Старобельске для детей-сирот купили три квартири

Сегодня, 11:53

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 40,2 тыс. человек

Сегодня, 10:50

На создание амбулаторий в Луганской области выделили 67 миллионов

Сегодня, 10:36

На Донбассе пропал военный

Сегодня, 09:00

Боевики за сутки осуществили 21 обстрел позиций сил ООС

Вчера, 18:13

В зоне ООС продолжают фиксировать вражеские беспилотники

Вчера, 18:09

Швеция выделит Украине дополнительно $380 тыс. на поддержку реформ

Вчера, 16:55

Украинские военные получили два модернизированных истребителя

Новости Украины:

Сегодня, 15:12

Украина примет участие в детском Евровидении

Сегодня, 14:55

В Киеве открыли памятник Илье Муромцу

Сегодня, 13:52

В Славянске женщина попала под поезд

Сегодня, 13:17

В Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро

Сегодня, 13:14

В Украину пытались ввести рейсовым автобусом 25 винтовок и 100 тысяч патронов

Сегодня, 12:19

Четырем подозреваем в убийстве «Сармата» сообщено о подозрении

Сегодня, 11:51

Закон о статусе пропавших без вести вступил в силу

Сегодня, 10:52

В США арестовали украинских хакеров

Сегодня, 10:31

В Венгрии учредили должность министра по делам Закарпатской области

Сегодня, 08:58

Адвокат: Рубан хотел признать вину ради обмена в «ДНР»

Вчера, 18:51

Волонтеры помогут жителям Травневого с получением пенсий

Вчера, 18:26

Правоохранители завершили расследование дела Рубана-Савченко

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 